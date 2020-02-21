Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasından bir tarikat sorumlu tutuluyor, tarikat lideri salgın için 'şeytan işi' dedi

Koronavirüsün en çok yayıldığı üçüncü ülke Güney Kore'de teyitli vaka sayısı ikiye katlanıp 204'e çıkarken, 100 yeni vakanın 85'i aynı tarikatın üyesi. Bulaşmanın kaynağı olan 61 yaşındaki kadın hastanın ayinleriyle törenlerine katıldığı 'Shincheonji Kilisesi', salgının beşiği olarak belirlendi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs salgınının en çok yayıldığı ülkelerden olan Güney Kore'de vaka sayısı bir gecede ikiye katlandı. Vakaların çıkış yeri Cheongdo ile en çok yayıldığı Daegu kentleri 'özel bakım bölgeleri' ilan edildi.

Bu sabah Güney Kore'de teyitli vaka sayısı 204 olarak açıklanırken, 100 yeni vakanın 85'i aynı tarikatın üyesi. Bulaşmanın kaynağı olarak '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın saptandı. Kadının üyesi olduğu ve ayinleriyle törenlerine katıldığı 'Shincheonji Kilisesi' adlı tarikat, salgının beşiği olarak belirlendi. Bu da sağlık yetkililerinin 'süper yayılma hali' dediği duruma neden oldu.

500'den fazla tarikat üyesinde hastalık belirtisi

500'den fazla tarikat üyesinde hastalık belirtisi görüldüğünü, testlerin devam ettiğini söyleyen yetkililer, 'Shincheonji Kilisesi'nin binlerce üyesini sağlık gözetimine aldı.

Tarikat üyelerine evde karantina çağrısı

Shincheonji'nin sayısının 200 bin olduğunu iddia ettiği üyelere kendilerini evde karantinaya almaları çağrısı yapıldı.

Tarikatın kurucusu kendisini 'mesih' ilan etmiş

Tarikatın kendisini 'mesih' ilan etmiş kurucusu Lee Man-hee, üyelerin kullandığı sohbet uygulamasına gönderdiği mesajda, hastalığı 'Shincheonji Kilisesi'nin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytanın işi' diye niteledi.

Shincheonji Kilisesi tepkilerin hedefinde

2.5 milyon nüfuslu dördüncü büyük kent Daegu'da insanlar maske takarak sokaklara çıkarken, Shincheonji Kilisesi'nin bulunduğu yerin çevresindeki sokaklarda in cin top oynuyor.

Temizlik ekiplerinin dışına dezenfektan sıktığı kilisenin giriş kapısında atılmış yumurtaların kırıkları duruyor ve 'Girilmez' yazıları bırakıldığı görülüyor.

Yoldan geçen 24 yaşındaki Seo Dong-min, teyit edilmiş vaka sayısının bir gecede 104'ten 204'e fırlaması karşısında Daegu'nun ikinci Vuhan'a dönmesinden endişesini belirtti.

Shincheonji Kilisesi: Sorumlu biz değiliz, yayan kadın

Tepkilerin odağındaki Shincheonji Kilisesi bir açıklamayla ülke çapındaki tüm tesislerini kapattığını, ayinlerin YouTube kanalından takip edilebileceğini duyurdu.

74 şubesinde ve kiliselerinde salgına karşı önlemler aldığını savunan Shincheonji Kilisesi, ocak ayının sonundan beri müritlerine hastalık belirtisi gösteriyorlarsa evden çıkmamaları uyarısı yaptığını, yayılmadan buna uymayan 61 yaşındaki kadın üyesinin sorumlu olduğunu, sadece nezle olduğunda ısrar ederek toplanmalara katıldığını öne sürdü.

Müritlerine hastalık konusunda sessiz kalmaları talimatı verdiği iddiasının ana akım kiliselerin karalama kampanyası amaçlı yalanı olduğunu iddia eden Shincheonji Kilisesi, hükümetin karantina çabalarıyla tam işbirliği yaptığını söyledi.

Kore Hastalın Kontrol ve Önleme Merkezi, kadının doktorların virüs testi yaptırması tavsiyesini dikkate almadığını açıkladı.

Kadın hastayla birlikte pazar ayinlerine katılmış 1000 tarikat üyesi evlerinde karantinaya alındı ve virüs testlerinden geçirildi.

Devlet Başkanı: Tarikat soruşturulsun

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, başkentteki tüm Shincheonji kiliselerine kilit vurduracağını söyledi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, ilgili makamlara, kilisede düzenlenen ayinleri ve kurucu Lee'nin erkek kardeşi için Cheongdo'da düzenlenen cenaze törenlerinin soruşturulması çağrısı yaptı.

Moon, tarikat ve cenazeye katılanlarla ilgili tam teşekküllü soruşturma gerektiğini belirtti.

Güney Kore'deki salgının başladığı yer, Cheongdo kenti.

Hastalanan tarikat üyelerinin çoğu Cheongdo'daki bir hastanede düzenlenen cenaze törenlerine katılmıştı. Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası da Cheongdo'da gerçekleşti.

'Kıyamet gününde 144 bin kişiyi beraberinde cennete götürecek'

Kendisinin İsa peygamberin dünyaya ikinci gelişi olduğunu savlayan Lee, kıyamet gününde 144 bin kişiyi beraberinde cennete götürerek kurtaracağı gibi iddialar ortaya atan biri.

'Tarikat üyelerine dua sırasında maskeleri çıkarmaları söylendi' iddiası

Tarikatla ilgili değerlendirmeler yapan Busan Presbiteryen Üniversitesi'nden Ji-il Tark, Shincheonji üyelerinin Lee Man-hee'nin ölümsüz olduğuna inandığını söyledi. "İnancı yaymak için akrabalarını ve tanıdıklarını kullanıyor ya da Shincheonji üyesi olduklarını söylemeden diğer kiliselere sızıyorlar" diyen Ji-il Tark, ayinler sırasında yerde dirsekleri birbirine değecek şekilde yan yana oturdukları için bu tarikat üyelerinin virüse daha kolay yakalanıyor olabileceğini belirtti. "Shincheonji'de kiliseyle ilgili toplantılara katılmak bir seçenek değil, zorunluluktur" diye ekledi.

NoCut News'a konuşan bir mürit, koronavirüs önlemi olarak yüzlerine maske takan üyelere dua ayinleri sırasında maskelerini çıkarmalarının söylendiğini aktardı.