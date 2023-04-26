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Güney Lefkoşa'daki binada büyük yangın!

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Güney Lefkoşa’ya bağlı Akropolis bölgesindeki bir binada bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.
Güney Lefkoşa'daki binada büyük yangın!

Güney Lefkoşa’ya bağlı Akropolis bölgesindeki bir binada bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.  

Fileleftheros internet sayfasının haberine göre, İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 5 aracın katıldığını belirtirken yangının oldukça büyük ve bina içerisinde olduğunu ifade etti.

Sigmalive internet sayfası ise yangının çıktığı binanın Rus Kültür Merkezi olduğunu belirtti.

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