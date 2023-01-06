Güneyde havalimanlarını 2022'de 9,2 milyon yolcu kullandı

Kıbrıs'ın güneyindeki havalimanlarını 2022 yılında toplam 9,2 milyon yolcunun kullandığı belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, “Hermes Airports” şirketi yöneticilerinden Maria Kurupi, konuyla ilgili açıklamasında, bunun, pandemiden önceki 2019'da havalimanlarındaki yolcu trafiğinin yüzde 82’sini teşkil ettiğini söyledi.2022 yılında 50 havayolu şirketinin 38 ülkeye ve 140 destinasyona sefer yaptığını dile getiren Kurupi, en popüler destinasyonların Birleşik Krallık, Yunanistan, İsrail, Almanya, Polonya, Avusturya, İsveç, İtalya, Macaristan ve Romanya olduğunu sözlerine ekledi.