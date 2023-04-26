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Güney'de 'yaptırım' hareketliliği: Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden de yaptırım listesinin geleceğini açıkladı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD ve İngiltere dışından Avrupa Birliği’nden de yaptırım listesinin geleceğini resmen açıkladı.
Güney'de 'yaptırım' hareketliliği: Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden de yaptırım listesinin geleceğini açıkladı

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle bazı Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine alması konusu, dün Başkanlık'ta yeniden masaya yatırıldı.

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD ve İngiltere dışından Avrupa Birliği’nden (AB), de yaptırım listesinin geleceğini resmen açıkladığına da dikkati çekti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, toplantının yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Haberi “Başkan AB’den de Listenin Geleceğini Teyit Etti” başlığıyla aktaran gazete, Hristodulidis’in yaptırımlar listesine yenilerinin ekleneceğine dair bir soru üzerine “sabırlı olunması” yönünde tavsiyede bulundu.

Habere göre Hristodulidis toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar çerçevesinde, son yıllarda şeffaflığın güçlendirilmesi için çok şeyler yapıldığını ayrıca bu tür durumların meydana gelmesini önlemek için daha fazlasının da yapılacağını ifade etti.

Yaptırımlar konusunda ABD ile istişarelerin yapıldığını reddeden Hristodulidis, yabancı bir hükümetin kararlarının söz konusu olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörüne atıfta bulunan Hristodulidis, önceki yıllarda yaşananları göz önünde bulundurarak bunu güvence altına almaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan herkesin amacının ortak olduğunu söyleyen Hristodulidis, bunun; “kimsenin ülkenin ismini karartmaması için mümkün olan her şeyin yapılması” şeklinde olduğunu belirtti.

Hristodulidis konuyu sonlandırmak adına, bu gelişmeye iyi bir fırsat şeklinde yaklaşılması gerektiğini söyledi ve tartışmaya devam etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Hükümetin, ABD ve Birleşik Krallık’tan bilgi alıp almadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, fazla bir şey olduğu zaman basını bilgilendireceklerine emin olunabileceğini söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) genel kurulunda yaptığı konuşmaya da yer verdi.

Habere göre Hristodulidis burada, Güney Kıbrıs’ın güvenilir bir müteşebbis ve finans merkezi olarak isminin korunması gerekliliğinden söz etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın müteşebbis ve finans merkezi olarak isminin korunma gerekliliğinin, ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlardan sonra önde gelen öncelik olduğunu ifade etti.  

TOPLANTIDAN ÇIKANLAR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, ilgili bakanların ve bakanlık temsilcilerinin, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı, Barolar Birliği ve Murakıplar Birliği yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen dünkü toplantıdan çıkan yeni unsurun, “Ulusal Yaptırım Birimi’”nin kurulması ve işleve girmesi olduğunu yazdı.

Gazete, toplantıda, Maliye Bakanlığı’nın, “Ulusal Yaptırım Birimi’”nin kurulması ve işleve girmesi için bir zaman takviminin ve notun hazırlanması üzerinde durulduğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis, toplantı sırasında bu yöndeki çabanın ne aşamada olduğu yönünde bilgi talebinde bulunurken, Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pantelis ise ileriki adımlarla ilgili bir bilgi notunun hazırlanacağını ifade etti.

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