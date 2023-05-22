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Güney’de yaşayan Kürtler, Kenan Ayaz için Alman Büyükelçiliği’ne ve Saray’a yürüyecekler

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, PKK’nın Almanya’da terör örgütü kabul edildiğine ve PKK’lı Kenan Ayaz’ın Almanya’ya iadesini engellemek için Alman Büyükelçiliği’ne ve Saray’a protesto yürüyüşü düzenleyecek.
Güney’de yaşayan Kürtler, Kenan Ayaz için Alman Büyükelçiliği’ne ve Saray’a yürüyecekler

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, PKK’nın Almanya’da terör örgütü kabul edildiğine ve PKK’lı Kenan Ayaz’ın Almanya’ya iadesine hükmeden Larnaka Kaza Mahkemesi’nin kararını onamasının, Rum tarafında yaşayan diğer “Kürtlerin” akıbetiyle ilgili büyük korku ve kaygı yarattığı, AKEL’in konuyu Rum Meclisi gündemine yazdıracağı bildirildi.

Haravgi “AKEL Kenan Ayaz meselesini Meclis Görüşme Gündemine Yazıyor… Eleftheria Meydanı’nda Yeni Destek Hareketliliği” başlıklı haberinde “Theofilos (Yeorgiadis) Kürdistan Kültür Merkezi”nin, Ayaz’ın Almanya’ya iadesini engellemek için bugün protesto yürüyüşü düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre, saat 18.30’da “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda toplanacak eylemciler önce Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğine yürüyecek ve kısa bir eylemden sonra Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyecek.  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten “Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için en azından şimdi siyasi ve diplomatik inisiyatif almasını” isteyen eylemcilere AKEL de destek veriyor.

AKEL, partilileri ve Rumları bugünkü eyleme katılmaya çağırdığı açıklamasında, “Kenan Ayaz meselesini ve etkileri ile tutukluluk şartlarını tartışılması” için konuyu meclis tartışma gündemine yazdıracağını kaydetti.

Haberde Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Kenan Ayaz’ın PKK’nın terör örgütü kabul edildiği Almanya’ya iade edilmemesi için yapılan temyiz başvurusundaki bütün gerekçeler reddedilerek Kaza Mahkemesi’nin PKK’nın Almanya’da terör örgütü kabul edildiği kararını doğru bularak Ayaz’ın temyiz talebini mesnetsiz bulduğu hatırlatıldı.

Gazete Rum Merkezî Cezaevi’nde tutulmakta olan Ayaz’ın Yüksek Mahkeme’nin hükmünü açıklamasının ardından “Kıbrıs’a özgürlük, Kürdistan’a özgürlük” sloganı attığını, avukatının ise meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceklerini açıkladığını belirtti, şu vurguyu yaptı:

“Yüksek Mahkeme kararı Kıbrıs’ta yaşayan ve siyasi faaliyette bulunan, hakları ve özgürlükleri için siyasi eylemde bulunan diğer Kürtlerin akıbeti açısından endişe ve korku yaratıyor”

Alihtia ise tek sütuna tek paragraf şeklinde aktardığı habere “Kenan Ayaz İçin Yürüyüşe” başlığını attı.

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