  • BIST 5.396,27
  • Altın 1484.823
  • Dolar 23.6694
  • Euro 25.837
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

Güney’deki akaryakıt istasyonu sahipleri, yaşadıkları gelir kaybını protesto edecek

» »
Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri, yaşadıkları gelir kaybını Metehan Geçiş Kapısı önünde protesto edecek.
Güney’deki akaryakıt istasyonu sahipleri, yaşadıkları gelir kaybını protesto edecek

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerinin, Kıbrıs’ın kuzeyinden akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için 27 Haziran’da Metehan Geçiş Kapısı’na yürüyecekleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Basın Sözcüsü Hristodulos Hristodulu’nun, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Hükümet’in kendilerini desteklememesi nedeniyle öfkeli olduklarını ve dinamik tedbirler almaya hazırlandıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, eylemde tankerlerle ve yaya olarak Metehan Geçiş Kapısı’na gelineceğini; buradan da Başkanlık Sarayı’na yürüneceğini kaydetti.

Haberde, eylemin saatiyle ilgili detay yer almadı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derinya Sınır Kapısı'nda yangından dolayı karşılıklı geçişler durduruldu17 Haziran 2023 Cumartesi 20:33
  • Hristodulidis: BM Genel Sekreteri ve Tatar ile görüşmeyi talep edeceğim17 Haziran 2023 Cumartesi 14:31
  • Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki savunma iş birliği derinleşiyor17 Haziran 2023 Cumartesi 13:28
  • Rum Dışişleri Bakanlığı: İspanya ve Polonya tatbikattan çekildiklerini doğruladı17 Haziran 2023 Cumartesi 12:53
  • DİSİ Eski Başkanı Averof Neofitu: Din hiçbir zaman Kıbrıs’ta problem olmadı16 Haziran 2023 Cuma 15:16
  • Güney Kıbrıs'ta bir sigorta şirketine bomba konuldu16 Haziran 2023 Cuma 11:42
  • Hristodulidis ve Guterres telefonda Kıbrıs sorunundaki ileriki adımları görüştü16 Haziran 2023 Cuma 10:35
  • Kimliksizler'in eylemine bir destek de BASIN-SEN'den geldi15 Haziran 2023 Perşembe 15:36
  • Kimliksizler'in eylemine bir destek de Maliye-Sen'den14 Haziran 2023 Çarşamba 22:06
  • Kimliksizler Derneği 17 Haziran’da Güney Kıbrıs Parlamentosu’na Yürüyüş Düzenliyor14 Haziran 2023 Çarşamba 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti