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Güneydeki üçlü zirveden 3+2 çıktı…Pile konusunda da açıklama yapıldı

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Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve toplantısından çıkan sonuçlar Rum basınında geniş yer aldı.
Güneydeki üçlü zirveden 3+2 çıktı…Pile konusunda da açıklama yapıldı

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve toplantısından çıkan sonuçlar Rum basınında geniş yer aldı. Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, üçlü zirve toplantısının sonuçlarına, yapılan açıklamalara geniş yer verdiler.

Gazeteler, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail iş birliği ekseninin, ABD’nin ardından, yani 3+1’den, Hindistan’a da yayılarak 3+2 olacağını yazdılar.   

Filelefhteros gazetesi, “Hindistan’a Yönelik Açılım” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail’in katılımıyla Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen üçlü görüşmeden, Hindistan’a yönelik açılım yapılması kararının çıktığını yazdı.

Hindistan’ın üçlü iş birliğine katılımının, stratejik bir derinlik kazandıracağını aynı zamanda enerji sektöründe önemli bir pazarın açılmasına yol açacağını yazan gazete, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ileriki aylarda doğal gaz konusunda kararların verilmesi gerektiği konusunda da mutabık kaldığını belirtti.

Gazete, üçlü iş birliğinin genişleyeceğine ilişkin açıklamanın toplantı sonunda yapıldığını yazdı.

Habere göre toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, enerji konusundan söz ederken doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin,  özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmeler ışığında, bölgedeki öncelikli iş birliği kapısı olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Hristodulidis, İsrail ve Yunanistan liderleriyle birlikte ABD ile 3+1 şeklindeki oluşumu yeniden teyit ettiklerini ve bunun başka ülkelerle geliştirilmesinden söz ederek Hindistan üzerinde durduklarını ifade etti.

Bölgesel zorluklardan da bahsettiklerini söyleyen Hristodulidis, üç liderin, tehditlerin göğüslenmesi için sürekli koordinasyonun önemini vurguladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik elektrik bağlantısının sağlanması konusunun bulunduğunu, İsrail’in de bağlanmak istediğini ifade etti.

Netanyahu açıklaması çerçevesinde ayrıca 3+1 oluşumunun, Hindistan ile genişletilmesinden söz etti ve bir sonraki üçlü toplantıya Hindistan başbakanın da davet edilebileceğini söyledi.

Netanyahu ayrıca İsrail doğal gazının  ihracatı konusunda Güney Kıbrıs ile iş birliği olasılığını da incelediklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise açıklamasında, üç ülke arasındaki elektrik bağlantısına verdiği desteği yinelerken Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının daha da genişletilmesini istediklerini ifade etti.

-Pile konusu

Fileleftheros gazetesi, üç liderin ortak açıklaması çerçevesinde, Pile yakınlarındaki tampon bölgede yaşanan olaylara ilişkin ciddi endişelerini dile getirirken BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili açıklamasını da göz önünde bulundurduklarını yazdı.

Habere göre üç lider bu çerçevede, gerilimi tırmandıracak ve anlaşma perspektifine zarar verecek tek taraflı veya iki taraflı eylemlerden kaçınılması gerekliliğini de dile getirdi.

Üç lider ayrıca adayı yeniden birleştirecek, demokratik ilkelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyulması temelindeki  bir çözümün sağlanmasının sadece Kıbrıs halkının bütününe değil bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

-Diğer gazeteler

Politis gazetesi üçlü zirve toplantısına ilişkin haberi “Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirve Enerji Konusu Üzerinde Durdu-Enerji Koridorunu Canlı Tutuyorlar-Enerji Konularında Altı Ay İçerisinde Kararlar” başlıklarıyla aktardı.

Alithia gazetesi ise haberi “Üçlü Görüşmede Takvimlere Karar Verdiler-Altı Ayla Üç Ay Arasında Kararlar” başlığıyla verdi.

Haravgi gazetesi ise “Üçlü Görüşme, Doğal Gaz İhracatı ve 3+1 Oluşuma Hindistan’ın Dahil Edilmesi” başlığını kullandı.

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