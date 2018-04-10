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Güngördü: “4 ayda 18 köpek sahiplendirildi”

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Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, hizmete girdiği 7 Kasım 2017 tarihinden beri 18 köpek sahiplendirildi.
Güngördü: “4 ayda 18 köpek sahiplendirildi”

Girne Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aynı dönemde bölge okulları ve vatandaşların barınağa ziyaretler gerçekleştirdiği, mama bağışında bulunduğu belirtildi. Barınakta ayrıca öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi. Etaplar halinde köpek sayısı artırılacak barınağın ilk etabında yaklaşık 30 köpek bulunuyor.

Hayvan Barınağı hafta içi saat 10.00-13.00, hafta sonu 11.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Barınakta bulunan kafeterya ise 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Barınaktaki görevlilerle iletişim kurmak isteyenler ise 0533 839 38 38 numaralı telefonu arayabilir.

GÜNGÖRDÜ: “4 AYDA 18 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, barınağın, kafeteryası ve çocuk oyun alanıyla birlikte, çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği, aynı zamanda hayvanlarla ilgilenip onları seveceği bir aktivite merkezi olduğuna dikkat çekti. 

Nidai Güngördü, “Satın alma, sahiplen” sloganıyla bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını belirterek, herkesin ücretsiz olarak barınaktan köpek alıp sahiplenebileceğini kaydetti. 

Güngördü, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede 18 köpeğin sahiplendirilmesinin önemine vurgu yaparak, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

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