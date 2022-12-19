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Güngördü Bölge Okullarını Ziyaretlerine Devam Etti

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Güngördü Bölge Okullarını Ziyaretlerine Devam Etti
Güngördü Bölge Okullarını Ziyaretlerine Devam Etti

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Güngördü, Oğuzveli Ortaokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Nejat Konuk Ortaokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nu ziyaret etti. 

Güngördü, “Kamu okullarını ziyaretlerimizi sürdürdük. Sekiz yıl süresince belediyemiz hudutlarındaki kamu okullarına belediyemiz tarafından çok büyük yatırımlar yapıldı, okulların altyapılarının geliştirilmesiyle ilgili önemli katkılar sağladık” dedi.

Güngördü, eğitim kurumlarının fiziki altyapılarının iyi olmasının öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olmasını sağladığına işaret ederek, çocukların iyi koşullarda eğitim görmesini her zaman çok önemsediklerini söyledi.

Güngördü, Mustafa Çağatay İlkokulu’na çevre düzenlemesi, Nejat Konuk Ortaokulu’na asfaltlama işleri, Oğuzveli Ortaokulu’nda ise otoparkın parke işleri ve çevre düzenlemesine katkı koyduklarını örnek gösterdi.

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Özellikle Nejat Konuk Ortaokulunda altyapılarla ve çevre düzenlemesi ile ilgili eksikliklerin öğretmenler tarafından dile getirdiğini ifade eden Güngördü, yeni dönemde de bunları bir program dahilinde gündeme alacakları sözünü verdi.

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