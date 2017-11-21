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Güngördü: “Kaldırım çalışmaları devam edecek”

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Güngördü: “Kaldırım çalışmaları devam edecek”
Kervansaray Bölgesi’nden başlayıp Karaoğlanoğlu köy merkezine doğru yolun kuzey tarafına yapılan kaldırım, bordür boyama ve genişleyen yolun asfaltlanmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde yaklaşık 1200 metre uzunluğunda, Kervansaray Bölgesi’nden başlayıp köy merkezine doğru yolun kuzey tarafına yapılan kaldırım, bordür boyama ve genişleyen yolun asfaltlanmasıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaldırım çalışması yaklaşık 298 bin TL’ye mal oldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen öğrenci ve turistin yoğun olduğu kentte özellikle köylerin belediyeye bağlanmasının ardından kaldırım ihtiyacının arttığına dikkat çekti. 

Nidai Güngördü, kaldırımın yayaların güvenliğini sağladığına işaret ederek, çalışmaların ardından bölgede yayalar ve sürücülerin yaşadığı sıkıntıların büyük oranda çözüleceğini dile getirdi. 
Güngördü, Kervansaray Bölgesi’nden başlayıp köy merkezine doğru yolun kuzey tarafına yapılan kaldırım çalışmasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde kent merkezine doğru yeni bir çalışma başlatılacağını ifade etti. 

Karaoğlanoğlu Bölgesi’nde Zeytinlik ile Karaoğlanoğlu Caddesini bağlayan kaldırım çalışmasının tamamlandığını anlatan Güngördü, Edremit ve Karmi arasındaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. 
Güngördü ayrıca, Ozanköy’de Ecevit Caddesi ve Doğanköy’de Selvili Sokakta kaldırım yapıldığını sözlerine ekledi.

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