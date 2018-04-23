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Güngördü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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Güngördü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Güngördü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugünü tüm dünya
çocuklarına bayram olarak armağan ettiği gündür. Hepimizin ortak sorumluluğu geleceğimizi emanet ettiğimiz
çocuklarımız ve gençlerimizin haklarına saygılı, onlara güven ve sevgi dolu, adaletli ve yaşanılır bir dünya bırakmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında temennim; çocukların istismar edilmediği, en iyi koşullarda eğitim aldığı, huzur içinde yaşadığı barış dolu bir dünyadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nı kutlar, mutlu yarınlar dilerim.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

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