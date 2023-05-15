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Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2023)

KOÇ

Pozitif başlayacağınız bir günü pozitif bitirmek sizin elinizde. Güzel haberler gelebilir, belki de sizi daha ileriye götürecek bir fikir aklınıza gelebilir. 

 

BOĞA

Ailenizden yakın akrabalardan olumlu bir gelişme bugün kapınızı çalabilir. Hallolmamış bir konuda kendinizi yol alırken bulabilirsiniz. 

 

İKİZLER

Partneriniz vakit ayırmadığınızdan dolayı şikayetçi olabilir. Bugün ona küçük sürprizler yapıp güzel vakit geçirmek için fırsat yaratabilirsiniz. 

 

YENGEÇ

Artık kayıplar kazanca dönüşmeye başlayacak diyebiliriz. Birikimlerinizi doğru değerlendirme kararı alırsanız bugün banka bakiyenizi artırabilirsiniz.  

 

ASLAN

Güne keyifsiz başlamış olabilirsiniz. Bu yüzden çevrenizdeki insanları kırmaktan kaçınmaya çalışın. Sakin olun akışa güvenin. 

 

BAŞAK

Maddi konularda varsa bugün yapılması gereken, bir an önce başlayın ve yapın. İş çalışma alanının dan olumlu bir gelişme önünüze gelebilir. 

 

TERAZİ

İş görüşmeniz varsa olumlu sonuçlanabilir. Eğer çalışıyorsanız daha iyi bir iş teklifi gelebilir. İyi düşünüp öyle karar verin derim. 

 

AKREP

Büyüklerin duaları bugün sizi mutlu edebilir, yatırımlarınız size olmadık bir biçimde para kazandırabilir. Olumlu bakmaya çalışın.  

 

YAY

Aldığınız sorumluluklar bugün size artı olarak dönebilir. Heyecana kapılıp elde ettiğiniz başarıya gölge düşürmeyin. Sakin kalın derim. 

 

OĞLAK

Bugün daha içten ve zarif bir gün geçirmeniz olası. Öteden beri gelen bir işin olumlu nihayetleneceğini duyacak olabilirsiniz. Kendinize güvenin derim.  

 

KOVA

Bugün hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu kararları düşünüp, tartmak için yeterince olacak. Pozitif düşünün. 

 

BALIK

Biraz meditasyon yapmayı deneyebilirsin; bu dinlendirici bir uykuyu teşvik edecektir. Artık dişlerinizle ilgili sorunlarınıza bir çözüm bulabilirsiniz. 

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