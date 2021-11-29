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Gürsel Uzun UBP milletvekili aday adayı

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Gürsel Uzun UBP milletvekili aday adayı
Gürsel Uzun UBP milletvekili aday adayı

Ülkemizde 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik milletvekilliği aday süreci devam ediyor. Seçim kapsamında Ulusal Birlik Partisi’ne aday adaylığı sürecinde birçok isim başvuruda bulundu. Bugün UBP PM ve MYK Üyesi Gürsel Uzun da UBP’den milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptı. Adaylık başvurusunun ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uzun, makam ve ekonomik beklentim yoktur mesajı verdi. Gürsel Uzun, adaylığının sadece bazı şeyleri değiştirebilmek için olduğunu vurguladı. Gürsel Uzun’un açıklaması şöyle: Değerli partililerimiz ve halkımız... Saygıdeğer Ulusal Birlik Partililer ve değerli vatandaşlarım, hepimizi saygı ve en içten duygularımla selamlarım. Adaylığım bir yere varabilmek için değil, Sadece bazı şeyleri değiştirebilmek içindir...

Siyaseti meslek veya geçim yeri olarak gören değil, hizmet etmek için gören ve bu yolda etikete de gerek olmadığını en iyi bilen biri olarak... İnsan sevgisi, toplum sevgisi, Ülke sevgisi, gelecek için olan korkularım endişelerim konusunda mücadele edebilmek, insan olarak duyduğum sorumluluğumu resmileştirmek, kağıda dökmek için vekaletinizi talep etmekteyim...

Bilgimi, birikimimi, tecrübelerimi ve katkı koyabileceğim her şeyi doğru bir şekilde, doğrulardan şaşmadan, Sizin adınıza aktarmaya, takip etmeye ve neticelendirme adına vekiliniz olmaya aday adayı olduğumu siz partililere ve saygıdeğer Halkımıza arz ederim... Bugüne kadar ki doğru bildiğim yolda verdiğim mücadele ve duruşumun bundan sonrasında istikrarını koruyacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmasın.... Adaylığım, Mücadele isteğim ve arzum yarına ilişkin toplumsal endişe ve var oluş mücadelemizi, umuda ve güvene dönüştürebilmek için  yakalanan yeni yapılanma Fırsatı ile birlikte katkı koyma arzumdandır... Bu konudaki desteğinizi şahsım adına değil, Partimiz, Halkımız ve ülkemiz adına talep ediyorum... Makam beklentim yoktur, Ekonomik beklentim de... Bir şey olmak İçin de değil, Bir şeylere katkı koyma adına, birilerinin değil, bir gurubun, bir ailenin değil, herkesin, Bütün toplumun adına sizin vekiliniz olmayı talep ediyorum...    

Bana vereceğiniz destek için şimdiden teşekkürlerimi iletir sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

Gürsel UZUN UBP MV. Aday Adayı

 

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