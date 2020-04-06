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Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun

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Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun
Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19'dan dolayı uygulanan dışarı çıkma yasakları nedeniyle evde kalan genç kız ve kadınların aile içi ve çiftler arası şiddetten korunması için dünyaya çağrıda bulundu.

Yayınladığı video mesajında "Şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor" diyen BM Genel Sekreteri Covid-19'la mücadelede tüm çatışmalara da ara verilmesi çağrısını yineledi.

Guterres açıklamasında, "Maalesef çok sayıda genç kız ve kadın normalde en iyi korunmaları gereken yerde, evlerinde şiddete maruz kalıyor. İşte bu nedenle tüm dünyaya yeniden evde ve hanelerde barış çağrısında bulunuyorum. Son haftalarda sosyal ve ekonomik baskının artmasıyla birlikte korku da yerleşti. Dünya aile içi şiddetin korkunç bir hızla artışına tanıklık etti. Tüm hükümetleri kadınlara şiddete karşı tüm tedbirleri almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Covid-19'dan dolayı aile içi şiddet tırmanıyor"

BM'ye göre salgından dolayı çok sayıda kadın evlerinde "kapana sıkışmış" durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) birçok şehirde aile içi şiddetin arttığı rapor ediliyor. Hindistan Ulusal Kadın Komisyonu da seyahat yasağının getirildiği ilk haftada kadına şiddet ile ilgili şikayetlerin sayısının ikiye katlandığını belirtiyor.

Fransa'da da kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yetkililer bu tür şiddet sayısının üçte bir oranında, Avustralya'da ise aile içi şiddete karşı yardım için yapılan aramaların sayısının yüzde 75 oranında arttığını belirtti.

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