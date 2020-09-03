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Güzelyurt Belediyesi'nde Covid-19 pozitif, 8 kişi karantinada

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Güzelyurt Belediyesi'nde Covid-19 pozitif, 8 kişi karantinada
Güzelyurt Belediyesi'nde Covid-19 pozitif, 8 kişi karantinada

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp kamyonu ve yol süpürme aracında görevli şoförünün Covid-19 testi pozitif çıktı, birlikte çalıştığı ve ilk temaslısı olan 8 çalışan karantinaya alındı.

Belediyenin sosyal meyda hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

"Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Belediyede dış görevde çalışan bir personelde covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özçınar, yapılan tespitler sonrasında Belediye personelinin testinin pozitif çıkmasıyla ilk olarak personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişilerin de tespit edilerek karantinaya alındığını söyledi.

Herşeyin kontrol altında alındığını kaydeden Özçınar, vatandaşların maskelerini mutlaka takarak sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına herkesin uyması çağrısında bulundu."

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