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Güzelyurt Tren İstasyonu için çalışmalar başlatıldı

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Güzelyurt Tren İstasyonu için çalışmalar başlatıldı
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her ilçeye bir müze kazandırma hedefleri olduğunu kaydederek, “Lefke’de de bir müzenin hayat bulması yönünde karar aldık” dedi.

Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu’nun bir değer olarak bölgeye kazandırılması için de çalışma başlattıklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent Doğa Parkı sponsorluğunda yeniden düzenlenen Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin restore edilen doğa bölümü törenle ziyarete açıldı.

Törene Bakan Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu buradaki konuşmasında her ilçeye bir müze kazandırma hedefleri olduğunu vurgulayarak, yeni ilçe olan Lefke’de de bir müzenin hayat bulması yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Ülkedeki turist sayısının kış dönemlerinde de fazla olduğunu söyleyen Ataoğlu, turistlerin tüm ilçeleri ziyaret etmesi ve bölge esnafıyla iç içe olmasının sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Belediyesi’nin projelerinin yanında olduklarını da kaydederek, Güzelyurt Tren İstasyonu’nun bir değer olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de açılışta bir konuşma yaptı. Azimli, 1979’da açılan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin doğa bölümünün çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlendiğini söyledi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise, müzede doğada zor görülebilen hayvanlar hakkında bilgi edinilebileceğini kaydetti.

Basat, hedeflerinin insanlara doğa ve çevre sevgisi kazandırmak, bu konudaki duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.

Tahnit Ustası Mehmet Paralik ise Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde yapılan çalışmayı “gelecek nesillere bırakılacak önemli miras”, “ülke tanıtımına katkı koyacak değer” olarak niteledi.

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