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Güzelyurt yolunda kaza!

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Güzelyurt çevre yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Güzelyurt yolunda kaza!

BMW marka araç Güzelyurt çevre yolu üzerinde bulunan çembere kontrolsüz olarak girmesi üzerine yolun solundan çıkarak yol kenarında durabildi.

Olay neticesinde kazaya karışan araçta maddi hasar meydana gelirken şoförünün durumu iyi.

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