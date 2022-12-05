  • BIST 4.953,53
  • Altın 1079.418
  • Dolar 18.6363
  • Euro 19.6852
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güzelyurt'ta anketlerde kim önde? Seçmen eğilimi kimden yana?

»
Yerel seçimlerin gerçekleşmesine 20 gün kaldı.  Güzelyurt Belediye Bakanlığı için 3 aday yarışıyor.
Güzelyurt'ta anketlerde kim önde? Seçmen eğilimi kimden yana?

Yerel seçimlerin gerçekleşmesine 20 gün kaldı.  Güzelyurt Belediye Bakanlığı için 3 aday yarışıyor.

 

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

 

Adaylardan ikisi ise sürekli aday olan iki aday. Hatta iki sınıf arkadaşı.

Her seçim aday olan UBP adayı Mahmut Özçınar ile sınıf arkadaşı da olan her seçim aday olup seçim kaybeden CTP adayı Osman Bican.

 

BİCAN’I 4 PARTİ DESTEKLEDİ KAZANAMADI

Güzelyurt’ta anketlerde 3. Çıkan Osman Bican’ı bir önceki seçimde hükümette olan 4 parti birden desteklemiş buna rağmen seçimi kazanamamıştı.

Güzelyurt’ta CTP içerisinde genç aday adaylarının ön seçimde devre dışı bırakılması ile özellikle gençlerin Bağımsız ve genç aday olan Reşat Kansoy etrafında bütünleştiği anketlere yansımış durumda. Geçtiğimiz seçimde Güzelyurt’ta sadece %0,5 oy alan ve kapatılan TKP’nin eski ilçe başkanının akrabasını da aday gösteren Bican bu durumdan medet umar duruma düştü.

 

GÜZELYURT DUR DİYOR!

Güzelyurt halkı uzun süredir Bican ve Özçınar arasında yaşanan didişmenin Güzelyurt’a hep kaybettirdiği yönünde ortak görüş oluşturmuş durumda.

Güzelyurt’ta özellikle CTP’de ön seçimde yaşanan gençlere yönelik kırılma, HP, TDP,TKP ve BY’nin yanı sıra UBP’li büyük bir kesimin desteğini alacak olan Kansoy’un anketlerde birinci sırada çıkmasını sağlamış durumda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kansoy: Tüm İşletmelerimizin Yanında, Eşit Duracağız04 Aralık 2022 Pazar 17:59
  • Güngördü: Demokratik Bir Seçim Süreci Yaşanmasını Temenni Ediyorum04 Aralık 2022 Pazar 17:52
  • Özçınar: Yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi...04 Aralık 2022 Pazar 17:07
  • Yarın seçim propagandasının başlangıç günü04 Aralık 2022 Pazar 15:10
  • Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar YSK tarafından bugün ilan edilecek04 Aralık 2022 Pazar 12:00
  • Harmancı: “Kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük.”04 Aralık 2022 Pazar 11:30
  • Seçime 21 gün kaldı! Adaylar belirlendi... İşte Belde Belde tüm başkan adayları...04 Aralık 2022 Pazar 10:27
  • Lefke'de 2 sol 1 sağ aday! DP de UBP adayına destek açıkladı!04 Aralık 2022 Pazar 10:24
  • Efendi: Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz03 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
  • TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı03 Aralık 2022 Cumartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti