Güzelyurt'ta anketlerde kim önde? Seçmen eğilimi kimden yana?

Yerel seçimlerin gerçekleşmesine 20 gün kaldı. Güzelyurt Belediye Bakanlığı için 3 aday yarışıyor.

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

Adaylardan ikisi ise sürekli aday olan iki aday. Hatta iki sınıf arkadaşı.

Her seçim aday olan UBP adayı Mahmut Özçınar ile sınıf arkadaşı da olan her seçim aday olup seçim kaybeden CTP adayı Osman Bican.

BİCAN’I 4 PARTİ DESTEKLEDİ KAZANAMADI

Güzelyurt’ta anketlerde 3. Çıkan Osman Bican’ı bir önceki seçimde hükümette olan 4 parti birden desteklemiş buna rağmen seçimi kazanamamıştı.

Güzelyurt’ta CTP içerisinde genç aday adaylarının ön seçimde devre dışı bırakılması ile özellikle gençlerin Bağımsız ve genç aday olan Reşat Kansoy etrafında bütünleştiği anketlere yansımış durumda. Geçtiğimiz seçimde Güzelyurt’ta sadece %0,5 oy alan ve kapatılan TKP’nin eski ilçe başkanının akrabasını da aday gösteren Bican bu durumdan medet umar duruma düştü.

GÜZELYURT DUR DİYOR!

Güzelyurt halkı uzun süredir Bican ve Özçınar arasında yaşanan didişmenin Güzelyurt’a hep kaybettirdiği yönünde ortak görüş oluşturmuş durumda.

Güzelyurt’ta özellikle CTP’de ön seçimde yaşanan gençlere yönelik kırılma, HP, TDP,TKP ve BY’nin yanı sıra UBP’li büyük bir kesimin desteğini alacak olan Kansoy’un anketlerde birinci sırada çıkmasını sağlamış durumda.