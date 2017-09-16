Güzelyurt'ta hırsızlık

2017 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde Akçay’da, Güzelyurt Belediyesine ait çevresi tel ile çevrili malzeme deposu içerisinde bulunan bir adet çamur yoğurma makinesi motoru ve bir adet çamur yoğurma makinesine ait benzin pompası çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.İ.B.(E-58) tespit edilerek tutuklanmış ve çalınan malzemeler tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.