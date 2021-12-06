Güzelyurt'ta hırsızlık, 5 kişi tutuklandı

03-05 Aralık 2021 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Su Dairesi Müdürlüğü’ne ait alan içerisinde bulunan toplam 3100TL değerindeki muhtelif miktarlarda su türbin parçaları, tekerlek jantları ve su motorları çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-17), A.G.(E-17), H.T.S.(E-21), B.T.(E-17) ve A.Y.G.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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