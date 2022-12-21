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Güzelyurt'ta Kansoy mu Özçınar mı kazanacak? Kıran kırana yarış...

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Güzelyurt'ta Kansoy mu Özçınar mı kazanacak? Kıran kırana yarış...
Güzelyurt'ta Kansoy mu Özçınar mı kazanacak? Kıran kırana yarış...

Güzelyurt'ta Kansoy mu Özçınar mı kazanacak? Kıran kırana yarış...

DETAY SEÇİM ÖZEL

25 Aralık tarihine sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu son 15 gün kala kamuoyu yoklaması yayınlanmasını yasaklıyor.

Kamuoyu yoklamaları yayınlanmıyor ama her bölgede bir çok aday son haftaya girerken kamuoyunun nabzını tutmak için gerekli çalışmaları yapıyor.

Güzelyurt ile ilgili gelen son bilgilere göre ibre  Bağımsız aday Reşat Kansoy'dan yana döndü. Kansoy'u TDP,TKP,BY ve HP desteklediği açıklamıştı.

Güzelyurt'ta Kansoy ile Özçınar'ın yarışı son güne kadar sürmesi beklenirken, kazananın son sandıkta belli olacağı konuşuluyor.

25 Aralık gecesi en çok konuşulan ve en çok merak edilen sonuçlardan birisi de Güzelyurt Belediye başkanlığı seçiminden beklenecek zira Özçınar 24 yıldır koltukta.

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