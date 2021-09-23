Güzelyurt’ta Yarın Bazı Bölgelerde 4 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Güzelyurt’ta yarın Tevfik Fikret Sokak, Sakarya Sokak, Mithat Paşa Sokak ve civarında 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Güzelyurt bölgesinde Tevfik Fikret Sokak, Sakarya Sokak, Mithat Paşa Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.
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