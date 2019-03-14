HARMANCI: 4 milyon TLl’lik kanalizasyon yatırımı yapacağız

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Necat & Zorlu LTD Direktörü Şenol Çoşar’ın imza koyduğu ihale kapsamında Hamitköy 6. Etap, Yenişehir 4. Etap ile Kaymaklı 5. Etap kanalizasyon projeleri için gerekli boru temini sağlanacak.

Harmacı konuyla ilgili açıklamasında, LTB’nin bu yıl içerisinde Lefkoşa’nın farklı yerlerinde acil ihtiyaçlara yönelik olarak yaklaşık 4 milyon TL’lik kanalizasyon altyapı yatırımı yapacağını belirtti. Bu yılki aşırı yağışlardan dolayı çalışmaların yaz aylarında yoğunlaşacağını ifade eden Harmancı, , imzalanan ihalenin ardından ilerleyen süreçte işçilik ve dolgu ihalelerine de çıkılacağını belirtti.