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Harmancı: “Bazı bölgelerde çöp toplama konusunda problem yaşadığımız doğru”

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, son dönemlerde bazı bölgelerde çöp toplama konusunda problem yaşadıklarının doğru olduğunu ifade ederek, "Bu sorunu elbette en kısa sürede çözeceğiz ve rahatsızlığı ortadan kaldıracağız” dedi
Harmancı: “Bazı bölgelerde çöp toplama konusunda problem yaşadığımız doğru”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, son dönemlerde bazı bölgelerde çöp toplama konusunda problem yaşadıklarının doğru olduğunu aktardı.

LTB Başkanı Harmancı, “Bu sıkıntı nedeniyle tüm yurttaşlarımızdan öncelikle özür diliyorum. Sahada çalışan işçi eksikliğimiz dolayısı ile bazı bölgelerimizde evsel atıkları hizmet alımı ile yapmak en ekonomik seçenek olarak başvurduğumuz bir yöntemdi. Bu alanda özel sektörün maalesef olanaklarının genişlememesi, istediğimiz performansı oluşturmadı, hizmetin aksamasına neden oldu” açıklamasını yaptı.

Harmancı, “Bu sorunu elbette en kısa sürede çözeceğiz ve rahatsızlığı ortadan kaldıracağız” dedi.

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