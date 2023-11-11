  • BIST 7771.34
  • Altın 1776.478
  • Dolar 28.5374
  • Euro 30.5174
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde bir araya geldi.
Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmaların değerlendirilmesi ve motivasyon amacıyla düzenlenen gecede Belediye Meclis Üyeleri yanında LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, Müdür Muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı.

Harmancı gecede yaptığı konuşmada, başkent belediyesinin muhtarlara yönelik kurumsal yapısı sayesinde sürekli ve karşılıklı iletişimin ile dayanışmanın devam ettiğini kaydetti.

Muhtarların şehirde yaşayan herkesle birebir temasta olduklarına dikkat çeken Harmancı, hem şehirdeki sorunların çözümü hem de gelecek planlamasında muhtarların olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Muhtarlarla birlik ve gönüldaşlık içerisinde olmaya, mevkilerin geçici olduğu bilinciyle, her şeyden önce dostlukları daim kılmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Harmancı, önümüzdeki hafta içinde muhtarlara bölge ziyaretlerinde buluşmaya devam edeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinden çıkarken yakalandı08 Kasım 2023 Çarşamba 15:45
  • Uyuşturucu Operasyonları Sonuçlandı: İki Şüpheli Tutuklandı08 Kasım 2023 Çarşamba 14:02
  • Lefkoşa'daki kreş skandalı... Bebek hayatını kaybetti31 Ekim 2023 Salı 13:51
  • Lefkoşa Dereboyu'nda 100.yıl korteji!29 Ekim 2023 Pazar 20:28
  • Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu29 Ekim 2023 Pazar 13:04
  • Lefkoşa'da seyir halindeki araçta yangın çıktı29 Ekim 2023 Pazar 13:00
  • Lefkoşa evinde ölü bulundu26 Ekim 2023 Perşembe 15:16
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm26 Ekim 2023 Perşembe 13:31
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Market Çalışanlarına Destek Eylemi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!26 Ekim 2023 Perşembe 12:38
  • Yer Lefkoşa: Sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç kızı taciz etti...25 Ekim 2023 Çarşamba 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti