 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.370
  • Altın 146,220
  • Dolar 3,7923
  • Euro 4,0634
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Harmancı: “protokolle belediyemize yeni bir gelir kapısı açtık”

» »
Harmancı: “protokolle belediyemize yeni bir gelir kapısı açtık”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nden tarımsal amaçlı su temini sağlanması maksadıyla işbirliği protokolü imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık’ın imza koyduğu  protokolle, bölgedeki çiftçilerin tarımsal amaçlı su ihtiyacı Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış suyla karşılanacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin dünyanın sayılı modern tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış su ve gübrenin tarımsal alanda verimli kullanılmasının uzun bir zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Harmancı, söz konusu suyun kullanılmasına yönelik olarak DÜÇ Dairesi ile bir uzlaşı sağlanmış olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Harmancı, bunun sonucunda ayda 150 bin metre küplük suyun ülke tarımında kullanılabilmesinin önünün açılacağını söyledi.

“İmzalamış olduğumuz bu protokol ile ayrıca belediyemize bir gelir kapısı açmış oluyoruz. Diğer bir hedefimiz de ilerleyen süreçte tesisten çıkan kaliteli gübrenin de ülke tarımının kullanımına sunulmasıdır. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürmektedir” diyen Harmancı, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖZUYANIK: “DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖNEMLİ BİR PROTOKOLE İMZA ATTIK”

DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık’ın ise yaptığı konuşmada, LTB ile DÜÇ Dairesi arasında imzalanan protokolün çok önemli ve devrim niteliğinde bir protokol olduğunu belirterek, elde edilecek suyun ülke tarımı açısından çok önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da alkollü içki ruhsatları için son başvuru tarihi 28 Şubat27 Ocak 2017 Cuma 14:42
  • 3 ayın sonunda 29 yaşındaki zanlı yakalandı!27 Ocak 2017 Cuma 14:22
  • Lefkoşa – Haspolat yolunda TIR kazası27 Ocak 2017 Cuma 13:36
  • Bir tek belediye sahip çıktı...27 Ocak 2017 Cuma 09:49
  • Lefkoşa Kumsal Park'ta 7 gün içinde hem darp hem bıçaklama...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:34
  • “Çocuklarım ne söylediyse doğrudur…”23 Ocak 2017 Pazartesi 10:09
  • Lefkoşa renkleniyor!21 Ocak 2017 Cumartesi 11:07
  • Gardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı20 Ocak 2017 Cuma 20:02
  • Gönyeli'de araç yangını!20 Ocak 2017 Cuma 13:11
  • 8 bin 700 STG dolandırdı!20 Ocak 2017 Cuma 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti