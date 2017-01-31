Harmancı: “protokolle belediyemize yeni bir gelir kapısı açtık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nden tarımsal amaçlı su temini sağlanması maksadıyla işbirliği protokolü imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık’ın imza koyduğu protokolle, bölgedeki çiftçilerin tarımsal amaçlı su ihtiyacı Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış suyla karşılanacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin dünyanın sayılı modern tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış su ve gübrenin tarımsal alanda verimli kullanılmasının uzun bir zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Harmancı, söz konusu suyun kullanılmasına yönelik olarak DÜÇ Dairesi ile bir uzlaşı sağlanmış olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Harmancı, bunun sonucunda ayda 150 bin metre küplük suyun ülke tarımında kullanılabilmesinin önünün açılacağını söyledi.

“İmzalamış olduğumuz bu protokol ile ayrıca belediyemize bir gelir kapısı açmış oluyoruz. Diğer bir hedefimiz de ilerleyen süreçte tesisten çıkan kaliteli gübrenin de ülke tarımının kullanımına sunulmasıdır. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürmektedir” diyen Harmancı, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖZUYANIK: “DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖNEMLİ BİR PROTOKOLE İMZA ATTIK”

DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık’ın ise yaptığı konuşmada, LTB ile DÜÇ Dairesi arasında imzalanan protokolün çok önemli ve devrim niteliğinde bir protokol olduğunu belirterek, elde edilecek suyun ülke tarımı açısından çok önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.