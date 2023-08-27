Harmancı: Sanayi bölgesi hariç tüm bölgelere su verilmeye başlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde yaşanan su sorunlarıyla ilgili olarak bir açıklama yaparak, su sorununun giderildiğini açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde yaşanan su sorunlarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İşte Başkan Harmancı’nın açıklamaları:

Herkese iyi akşamlar, ekiplerimizin çalışması sonucu bölgelere su akımı yeniden başlamıştır. Sanayi bölgesi dışındaki tüm bölgelerimiz su almaya başlamıştır. Tüm yurttaşlarımıza göstermiş olduğu anlayış için teşekkür ediyoruz.

Sanayi bölgesinin problemini çözebilmek için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor.