Harmancı “satın alma sahiplen” dedi

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Harmancı Lefkoşa Hayvan barınağından sahiplendiği yeni can dostu ile bir fotoğraf paylaşarak şu notu ekledi;
“Herkese güzel bir pazar diliyorum.
Uzun zamandır birlikte güzel işler yaptığımız İsviçreli uzman ekipler öncülüğünde Lefkoşa hayvan barınağında kısırlaştırma, aşı ve bakım çalışmaları yapıyoruz.
Barınakta 320 civarında nüfusumuz azaltılması için herkesi buradan sahiplenmeye davet ediyoruz.
Biz bu tatlı kızı sahiplendik darısı başınıza
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.