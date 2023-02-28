Harmancı: Sivil Savunma muazzam bir efor ortaya koymuştur

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Şubat Sivil Savunma gününü kutlarken Sivil Savunma personeli olan Amaç Arnavutoğlu'nu tekrar saygı ile andığını belirtti.

Harmancı'nıın açıklaması ise şöyle;

''Bugün Sivil Savunma Günü. Öncelikle 6 Şubat’da Türkiye’de ülkemizden canlarımızı da kaybettiğimiz, 40 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği 100 binlerce insanın evsiz kaldığı depremin tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Deprem arama ve kurtarma faaliyetleri ile afet yönetimin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ülkemizde var olan Sivil Savunma kuruluşumuz kısıtlı olanaklarla depremde muazzam bir efor ortaya koymuştur, kuruma ve emek veren tüm personele tek tek teşekkür ediyoruz.

Aynı zamanda Sivil Savunma personelimiz, Göçmenköy’ün önemli isimlerinden depremde kaybettiğimiz sevgili Amaç Arnavutoğlu arkadaşımızı da bir kez daha saygı ve özlemle yad ediyorum.

Bu vesile ile ülkemizin depreme hazırlanmasında Sivil Savunmanın sivil idareye bağlanarak afet koordinasyonu konusunda öncü rölünün pekişmesi gerektiğine dikkat çekmek isterim''