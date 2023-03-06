İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü, Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kral 3. Charles’ın mayıs ayında düzenlenecek taç giyme törenine davet edildiğini açıkladı. Prens Harry ve Meghan Markle, en son, Kral III. Charles tarafından yaşadıkları köşkten tahliye edilecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere Kralı olan 3. Charles için 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine davet edildi. Çiftin törene davet edildiği haberini, Harry’nin sözcüsü duyurdu.

Katılıp katılmayacakları henüz belli değil

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a göre, konuyla ilgili basına açıklama yapan Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın törene katılıp katılmayacağının "henüz teyit edilme aşamasında olmadığını" söyledi.

Davetiye elektronik ortamda geldi

Kraliyet ailesinden yapılan davetle ilgili bilgi veren sözcü, davetiyenin elektronik mesajla geldiğini belirterek, “Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan'ın törene katılıp katılmayacağına dair alınacak bir karar şu an itibarıyla tarafımızca açıklanmayacak” ifadelerini kullandı.



DÜNYA

Harry ve Meghan, Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edildi

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü, Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kral 3. Charles’ın mayıs ayındaki taç giyme törenine davet edildiğini açıkladı.

06 Mart Pazartesi 2023 Saat: 12:32

Güncellenme: 06 Mart Pazartesi 2023 Saat: 12:35

Harry ve Meghan, Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edildi

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DUVAR - İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere Kralı olan 3. Charles için 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine davet edildi. Daveti, Harry’nin sözcüsü kamuoyuna duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, konuyla ilgili basına açıklama yapan Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın törene katılıp katılmayacağının ‘henüz teyit edilme aşamasında olmadığını’ söyledi. Kraliyet ailesinden yapılan davetle ilgili bilgi veren sözcü, davetiyenin elektronik mesajla geldiğini belirterek, “Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan'ın törene katılıp katılmayacağına dair alınacak bir karar şu an itibarıyla tarafımızca açıklanmayacak” ifadelerini kullandı.

Evliliği ve kitabı bağları koparmıştı

İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu olan Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerekABD'ye yerleşmişti. 10 Ocak 2023’te anı kitabı "Spare”i yayınlayan Harry’nin son olarak Netflix belgeselinde babası Kral 3. Charles ve kardeşi Prens William ile diğer kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili eleştirileri gündeme gelmişti.

Elizabeth'in ardından Kral III. Charles

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmiş, Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek 'İngiltere Kralı' olduğunu duyurmuştu. Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.