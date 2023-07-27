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Haspolat'ta iş kazası

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Haspolat'ta iş kazası
Haspolat'ta iş kazası

26.07.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Hüsnü ARICA (E-58), fabrika içerisindeki kırık mermerleri aldığı sırada mermer kaldırma makinesinin otomatik çalışması sonucu, makine ile palet tahtalarının arasına sıkışarak yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, iki omuzu, sağ dirseği ve sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.
 

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