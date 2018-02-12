“Hastanın Sesi” projesine DAÜ İletişim Fakültesi’nden Destek

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mart 2016’dan bu yana uygulanmakta olan “Hastanın Sesi” projesi çerçevesinde, Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi kapsamında belirtilen “Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı”na dikkat çekmek için Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nun işbirliğiyle bir kamu spotu geçtiğimiz günlerde hazırlandı.

İzlem Sönmez: Toplumun sağlığını tehdit eden noktalara dikkat çekildi

Avrupa Hasta Hakları bildirgesinde yer alan ve 14 hasta hakkından biri olan “Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı” na dikkat çekmek ve yetkili kurumlara etkin denetim yapmaları için çağrıda bulunan kamu spotu DAÜ İletişim Fakültesi’nin katkılarıyla hazırlandı. Sözkonusu kamu spotunda Teknecik Elektrik Santrali’nin filtresiz oluşundan, CMC atıklarına, kapalı alanlarda sigara kullanımının etkin denetlenmemesine atıfta bulunulurken, asbestli su borularının değiştirilmesine yönelik de çağrıda bulunuluyor. Proje Müdürü Sönmez, kamu spotunda vurgulanan noktaların, toplum sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokan ve acilen tedbir alınması gereken hususlar olduğunu belirtirken, bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla kamu spotu hazırlanmasına karar verdiklerini belirtti.

Kamu spotu çekiminde DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç’ın destek olduğunu belirten Sönmez, sivil toplum örgütleri için böylesi işbirliklerin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Barçın Boğaç: Böyle bir projede yer almak bizler için gurur verici

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Boğaç; “Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütlerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirtirken, toplum sağlığı için büyük önem taşıyan böylesi bir hak ile ilgili farkındalık yaratma projesinde yer alıp katkı koymak, bizler için büyük bir mutluluktur” dedi. Boğaç “İletişim Fakültemizin en önemli vizyonlarından biri de toplum menfaati için yapılan çalışmalara destek vermektir. Kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu tür projelerine kamu spotu vb. prodüksiyonlarla, bölüm öğrencilerimiz ile birlikte destek vermeye her zaman devam edeceğiz” dedi.

Kamu spotu çok yakında yayında!

Büyük bir özveri ile hazırlanan kamu spotunu izlemek isteyenler http://bit.ly/ehhdkamuspotu bağlantısından videoya ulaşabilirler. Kısa bir süre sonra söz konusu kamu spotu ulusal kanallarımızda da yayınlanmaya başlayacak.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Mart 2016 itibarı ile de hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi” projesi, hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir.