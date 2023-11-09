Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı ise İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.

"EKİPLERİN SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada ise deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.