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Hava nasıl olacak? Şemsiyeleri hazırlayın...

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Hava nasıl olacak? Şemsiyeleri hazırlayın...
Hava nasıl olacak? Şemsiyeleri hazırlayın...

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge, 17 – 23 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca bulutlu zamanla parçalı bulutlu olmakla birlikte yer yer sağanak yağmurlu veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,  pazar günü ile  ile önümüzdeki haftanın ilk günü olan pazartesi  az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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