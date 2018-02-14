Havadis Gazetesi 9. yaşını Bedesten’de resepsiyonla kutladı

Havadis gazetesinin 9. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bedesten’de bu akşam saat 18.00’da başlayan resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, koalisyon hükümetindeki dört partinin genel başkanları; Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, diğer bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın, iş, sanat ve siyaset çevrelerinden yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Uluçay, Erhürman, Talat, Özyiğit ve Denktaş resepsiyonda konuşma yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, programı nedeniyle resepsiyondan erken ayrıldı.

DÜZGÜN

Resepsiyonda açılış konuşmasını yapan Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, 9 yıl boyunca çok çalıştıklarını ve halkın güvenini kazanmış bir gazete haline geldiklerini belirtti.

Düzgün, “Ne kadar çalışırsak çalışalım çağdaş dünyada yer alana kadar yol almaya devam edeceğiz” diyerek, kurum olarak her zaman kardeşçe bir yaşamı savunarak barış diliyle haber yaptıklarını belirtti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, ülkede her zaman özgür basına önem verdiklerini kaydederek, özgür basının demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu vurguladı.

Özyiğit, ülkede demokrasinin ileri gitmesi, ifade özgürlüğünün var olması için ne gerekirse yapılması için gerekeni yapmaya kararlı olduklarına işaret etti.

Kıbrıs konusunda önemli gelişmelerin gündemde olduğunu belirten Özyiğit, bölgede yaşanan çatışmalara da değinerek ülkelerin toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesinin zorunluluğuna değindi.

Özyiğit, aydınlık yarınlara ulaşılması için eğitim ve kültüre sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, aydınlık yarınlar için çalışacaklarını söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, Havadis gazetesinin 9. yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Havadis ekibi zoru seviyor o nedenle her yıl kutlamalarını park yeri bulmanın en zor olduğu mekanları seçiyor” dedi.

Denktaş, bugünün Sevgililer Günü olduğunu hatırlatarak, “madem böle bir günde bir araya geldik sevgiye, sevgiliye selam olsun” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise, Havadis ekibini her zaman yakından izlediğini ve ne kadar meşakkatli dönemlerden geçtiklerinin bilincinde olduğunu belirterek, “Havadis gazetesi artık kurumsallaşmış yapısıyla en önemli unsurlardan” dedi.

Basının demokrasi ve halk için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Erhürman, Havadis’e nice 9 yıllar diledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, Havadis’in 9 yılda çok önemli görevler üstlendiğini söyleyerek, gazetenin hoşgörü kültürüne en güzel örneklerden biri olduğunu belirtti.

Uluçay, “yaptığı yayınlarla gelişime ışık tutan ekiplerden birine sahip” diye nitelediği Havadis gazetesine teşekkür etti.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Havadis gazetesinin önemli bir işlevi yerine getirdiğini 9 yıl önce kuruluşunu hatırlayanların ne demek istediğini daha kolay anlayacağını söyledi.

Havadis’in 9 yıl önce çok önemli bir ihtiyaçla ortaya çıktığını ve o dönemde herkesin “ne kadar kalabilecek” düşüncelerine kısa sürede güçlü adımlarla cevap verdiğini anlatan Talat, Havadis’in her zaman, “barış, kardeşlik, demokrasi” çizgisini koruduğunu vurguladı.

Talat, emeği geçen herkese teşekkür etti.