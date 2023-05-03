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Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu

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Dünyaca ünlü manken Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni Klum'un birlikte yer aldığı iç çamaşırı kampanyasından yeni bir fotoğraf karesi geldi.
Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu

49 yaşındaki Alman manken Heidi Klum'un, 18 yaşındaki kızı Leni Klum’la bir markanın kreasyonu için iç çamaşırıyla poz verdiği kareler sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Bugün yayınlanan yeni görsellerde iç çamaşırlarıyla elele poz veren anne-kızın tek başına çektirdikleri pozları da büyük ilgi gördü. İtalyan bir moda markasının son kampanyasında poz veren ikili, verdikleri seksi pozlarıyla kimilerinin de eleştiri oklarını çekiyor.

18 yaşındaki Leni Klum annesinin izinden gidiyor…

Daily Mail’in haberine göre, ikili, “bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevginin ikonları” temasıyla kampanyada yer alıyor. Bu kampanya, model anne-kızın birlikte ilk çalışması değil. Heidi ve Leni, Aralık 2020'de de Vogue dergisinin kapağı için ortak bir fotoğraf çekimi yaptılar.

Anne-kızın elele pozları çok konuşuldu…

Heidi Klum'un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den olan 2004 doğumlu kızını Klum'un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.

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