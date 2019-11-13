Hellim patentinin tescilindeki siyasi boyutu KKTC’deki hellim üretimiyle ilişkilendirildi

Rum Meclisi Tarım ve Ticaret Komitelerinin dün ortaklaşa düzenlediği toplantıda hellimin, “menşe ismi korumalı ürün” olarak patentinin alınması konusunu ele aldığı belirtildi.

Politis ve diğer gazetelerinde geniş yer alan toplantıya, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de katıldığı bildirildi.



Gazete, KKTC’de hellim üretimiyle ilişkilendirilen konunun referans noktasının siyasi boyut olduğunu yazdı.

Habere göre, Tarım Bakanı Kadis, yaptığı konuşmada, hellim patentinin alınması çabasının devam ettiğini, hükümetin ise konunun siyasi boyutu konusundaki çözümlere odaklandığını belirtti.



Teknik sorunların ve itirazların kapandığını düşündüklerini söyleyen Kadis, meselenin, KKTC’ye ilişkin olarak siyasi ve hukuki boyuta sahip olduğunu savundu.



Bu durumun göğüslenebilmesi için bulunacak çözümlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ayağını kaydırmaması gerektiğini söyleyen Kadis, ürünün güvenliği, sağlığını ve ününü garanti altına alması gerektiğini ifade etti.

Rum Yönetimi’nin, Yeşil Hat tüzüğü aracılığıyla KKTC’de üretilecek hellime yasal hükümlere uygun geçerli bir mekanizma aradığını savunan Kadis, bu çabanın sonuç vermemesi durumunda ise, bunları izah etmeksizin, hükümetin aklında başka plan ve seçeneklerin bulunduğunu belirtti.



Kostas Kadis, Avrupa mahkemelerine başvurma konusunu da ihtimal dışı bırakmadı.

Kadis, konuşmasında ayrıca hellim dosyasının geri çekilmesi durumuna ilişkin olarak ise siyasi sorunlar dururken yeni bir dosyanın sunulması halinde, Güney Kıbrıs’ın güvenirliliği ne olur sorusunu da sordu.



Rum Enerji ve Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis ise yaptığı konuşmada, çeşitli isimlere ilişkin 99 davanın bulunduğunu söyledi. Lakkotripis, Avrupa düzeyindeki baskının devam ettiğini belirtirken hellim ihracatının 2018 yılında 194 milyon Euro, 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise 136 milyon Euro olduğuna dikkat çekti.



PEYNİR ÜRETİCİLERİ



Gazete, tarım örgütleriyle mesleki birliklerin de toplantıda hellim patentinin alınmasında yaşanan gecikmelerden dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini; ayrıca konunun siyasi boyutu engelinden kaldırılmasını talep ettiklerini yazdı.



Habere göre, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, prototipin uygulamaya girmesi durumunda sektörün yara alacağını, sektördeki 13 bin aileden 5 binin işin dışında kalacağını, 85 peynir imalathanesinin ise 70’e düşeceğini savundu.



Haberi, “Hellim Dosyası Geri Çekilmiyor-Kıbrıs Sorunuyla İlişkilendirilmesine Karşın Patenti İçin Çabalar Yoğunlaşıyor ” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, hükümetin, var olan sorunlara karşın, mevcut dosya temelinde, hellim patentinin “menşe ismi korumalı ürün” olarak patentinin alınmasını ileriye götüreceği teyidinde bulunduğunu yazdı.



Habere göre, Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Antros Kavkalias da komite toplantısında yaptığı konuşmada, amacın ülkenin çıkarlarına hizmet etmek için ürün patentinin alınması olduğunu söyledi.

Kavkalias ayrıca hükümetin, hellim patentini almayı başaramaması durumunda, ciddi şekilde yıkıntılar üzerinde ağlama tehlikelerinin bulunduğunu belirtti.



Rum Sağlık Birimi yetkilisi Alvertos Karis, Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı hellimin perakende satışına ilişkin kontrollerden de söz ederken, oteller ve lokantalarda hellim ismiyle beyaz peynir kullanım ihlallerinin tespit edildiğini, tüketicinin yanıltılması ve alınan tedbirler konusunda da Sağlık Bakanlığı’na bilgi verildiğini ifade etti.



Alithia gazetesi ilgili haberi “Hellim Patentinin Alınması İçin çözümler” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise “Hükümet Hellim Konusunu Eksik Ve Aciz Yönetti” başlığını kullandı.