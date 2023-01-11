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Henry Cavill ile anlaşan Games Workshop, gelirlerinde yüzde 7 artış bildirdi

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Geçtiğimiz günlerde Henry Cavill ile anlaşan ve ekranda var olmaya hazırlanan Games Workshop, dün yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar olan altı aydaki gelirinin yüzde 7 artışla 226.6 milyon sterline yükseldiğini söyledi.
Henry Cavill ile anlaşan Games Workshop, gelirlerinde yüzde 7 artış bildirdi

48 yıl önce evlerinden tahta oyunlar yapıp satan üç arkadaş tarafından kurulan Games Workshop, rol yapma oyunu Dungeons & Dragons’ın Avrupa dağıtım haklarını güvence altına aldı ve ilk mağazasını 1978’de Londra’nın batısındaki Hammersmith’te açtı. 1983 yılında ise Warhammer ile dikkat çekti.

Şirket, şimdi yılda milyonlarca model ürettiğini ve mevcut hisse fiyatıyla şirketin değerinin 3 milyar sterlinin biraz altında olduğunu söylüyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde de Amazon’la, 39 yaşındaki Cavill’in Warhammer 40000 oyunlarına dayanan filmlerde ve TV şovlarında rol alması ve yapımcılığını üstlenmesi üzerine anlaşıldı. Oyuncu, bu iş birliğini “30 yıldır bir Warhammer evreni görmeyi hayal ettim. Warhammer’ı çocukluğumdan beri seviyorum ve bu anı benim için gerçekten özel kılıyor. Başlangıcından itibaren bu sinematik evrene önderlik etme fırsatı büyük bir onur ve sorumluluk” diyerek duyurdu.

Games Workshop’un CEO’su Kevin Rountree ise oyuncunun, Warhammer dünyalarını daha önce hiç görmediğiniz şekilde ekrana getireceğinden emin olduğunu söyledi.

Geçen yıl The Graham Norton Show’a katılan Cavill, “Onları küçük ordular halinde bir araya getiriyorsunuz ve başka birinin ordusuna karşı savaşıyorsunuz. Eğlenceli. Kulağa saçma geliyor ama eğlenceli” demişti.

Oyuncu, Warhammer’a meraklı tek ünlü değil; Vin Diesel, South Park’ın ortak yaratıcısı Trey Parker, şarkıcı Ed Sheeran ve Robin Williams da oyunun büyük hayranlarından.

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