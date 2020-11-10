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Hentbolda sezon başlıyor

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KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonuna start veriyor. Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı arasında bir süredir yürütülen görüşmeler sonuçlandı ve Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandı.
Hentbolda sezon başlıyor

KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonuna start veriyor. Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı arasında bir süredir yürütülen görüşmeler sonuçlandı ve Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandı. Sağlık Bakanlığında bugün (10 Kasım Salı) gerçekleşen protokol imza töreninde, Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr.Ali Çaygür, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Federasyon Genel Sekreteri Ediz Arıkan hazır bulundu.

TEMASLI TAKİP SİSTEMİ İLE OYNANACAK

Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan başlama protokolü temaslı takip sistemi çerçevesinde oldu. Hentbol Federasyonu büyükler ve U18 liglerinin maçlarını 3 haftada bir oynatacak ve maçlar sadece Cumartesi-Pazar günleri oynanacak. Sadece UKÜ Arena Salonu’nda oynanacak hentbol maçları öncesinde Cuma günleri, takımların sporcu isim listesinde adı yazanlara PCR testi yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan sporcu olur ise temaslı olduğu takım arkadaşları ile birlikte karantinaya alınacak ve maçının ertelenmesine de federasyon karar verecek. Hentbolda maçlar 21 Kasım Cumartesi günü Derviş Mişon Turnuvası ile başlayacak.

KAMP LİG USULÜ OYNANACAK

Hentbolda yeni sezon “Kamp Ligi” usulüne göre oynanacak. Büyükler ve U18 Liglerinin oynanacağı yeni sezonda maçlar sadece Haspolat’taki UKÜ Arena’da oynanacak. Tüm takımlar Cumartesi gecesi UKÜ öğrenci yurtlarında konaklatılacak. Sporcuların konaklama ve yeme içme gibi tüm masrafları federasyon tarafından karşılanacak. Sporcular Cuma günü yapılacak PCR testleri sonucuna göre testi negatif olanlar Cumartesi yurtlarda belirlenen odalarına girecek, Cumartesi maçını oynadıktan sonra geceyi yurtlarda geçirecek, Pazar günü tekrar maçını oynadıktan sonra yurtlardan ayrılacak. Federasyon yeni sezon maçlarını 3 hafta ara ile oynatacak. 1 hafta büyükler ligi maçı oynandıktan sonraki hafta sonu boş geçilecek. Daha sonraki hafta sonunda U18 Lig maçları oynanacak ve ardından 1 hafta daha boş geçilecek. Fikstür bu şekilde devam edecek ve her lig maçı 3 hafta ara ile oynanacak. PCR testi pozitif çıkan sporcu olur veya temaslısı tüm takım arkadaşları ile birlikte karantinaya alındığı için maçı ertelenirse diğer maçını 3 hafta sonra oynayacak. Hentbolda maçlar salonun seyirci kapasitesinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde seyircili oynanacak ve taraftarlar arasında mesafe şart olacak. 

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