Herkes Asya Bebek İçin Spor Yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonundaki “Bu Kez Asya’mız için Spor Yapıyoruz” etkinliği Merkez Lefkoşa’da yoğun bir katılımla gerçekleşti

Tüm gelirin Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak etkinlik boyunca yurttaşlar 50 TL olan Mavi Kelebek stikeri alarak hem Asya bebeğin tedavisine katkıda bulundular hem de çeşitli sporları izleyerek ve katılarak keyifli bir Ağustos akşamı yaşadılar.

Katılımcıların Asya bebeğe umut olmak için DJ eşliğinde yaptığı spor etkinliğine Başkan Harmancı da katıldı.

Spinning,pilates,yoga,dans ve kangoo jumps aktiviteleri ile oldukça hareketli bir güne evsahipliği yapan Merkez Lefkoşa’da bu kez Asya bebek için hoplandı, zıplandı,dans edildi.

Etkinlikte spor salonları birçok farklı spor aktivitesi gerçekleştirerek bu bağış organizasyonuna önemli bir katkı sağladı. Gece sonunda yapılan çekiliş ile de iki kişi yürüyüş bandı kaza

Başkan Harmancı: “Asya bebeğe umut olması için yaptığımız bu etkinliğe gönüllü katkı koyan herkese teşekkürler”

Etkinlikte konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı,Ekim ayında yapmayı düşündükleri etkinliği öne alarak Asya bebeğe umut olmak istediklerini kaydederek bu etkinliğin gerçekleşmesindeki katkıları için İstanbul’da başarılı işler yapan Sami Hamidi,gönüllü katkı koyan spor salonları,organizasyon ekibine ve stand açan kişilere teşekkür etti. Harmancı, “Bu spor etkinliği Asya bebeğe bir umut olmak için yapıldı.Herkes gönüllü olarak katkı koydu. İyi ki varsınız,iyi ki umutlarımızı canlı tutuyorsunuz ve Asya’mıza umut oluyorsunuz.” dedi.

Sağlık Üst Kurulu Kararları çerçevesinde alınan tedbirler ile gerçekleştirilen etkinliğe girişte aşı kartı, PCR ve/veya Antijen test sonucu kontrol edildi.