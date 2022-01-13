Hindistan'da günlük vaka 246 bini geçti

Hindistan’da COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 246 binin üzerine çıktı. 46 bin 723 vaka ile Maharaşatra en çok vakanın görüldüğü eyalet oldu.

Hindistan’da COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 246 binin üzerine çıktı. 46 bin 723 vaka ile Maharaşatra en çok vakanın görüldüğü eyalet oldu.

Hindustan Times’ın haberine göre, vaka sayılarında 2 haftadır hızlı artışın görüldüğü Hindistan’da 246 bin 912 yeni vaka görüldü.

Böylece 2021'in Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Maharaşatra en çok vakanın görüldüğü eyalet

31 Aralık’ta 20 binler civarında olan günlük vaka sayısı 2 hafta içinde 200 binlere yükseldi. 46 bin 723 vaka ile Maharaşatra en çok vakanın görüldüğü eyalet oldu.

Hindistan’da bugüne kadar 36 milyon 317 bin 927 kişide COVID-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 35 kişi hayatını kaybetti.