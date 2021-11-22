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Hint çiftçilerin "tarım yasası" eylemleri sürecek

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Hindistan'da çiftçilerin, tartışmalı yeni tarım yasalarının kaldırılacağının açıklanmasına rağmen eylemlerine devam edeceği bildirildi.
Hint çiftçilerin "tarım yasası" eylemleri sürecek

Hindistan'da çiftçilerin, tartışmalı yeni tarım yasalarının kaldırılacağının açıklanmasına rağmen eylemlerine devam edeceği bildirildi.

Yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yeni tarım yasalarını yürürlükten kaldıracağını açıklamasına rağmen eylemlerine devam edecek.

BNN Bloomberg'in haberine göre çiftçi sendikasından üst düzey bir yetkili, Başbakan Modi'nin tartışmalı tarım yasalarını yürürlükten kaldırma sözüne rağmen, çiftçilerin mahsulleri için fiyat garantisi talebiyle eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Sendika Sekreteri Vijoo Krishnan, yaptığı açıklamada, çiftçi gruplarının, temel mahsuller için hükümetin minimum fiyat garantisi vermesini talep ettiği bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoğun protestolara neden olan tartışmalı yeni tarım yasalarını yürürlükten kaldıracağını açıklamıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestolarının devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

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