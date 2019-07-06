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Hırsızlar Denktaş'ın evini de soydular

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Hırsızlar Denktaş'ın evini de soydular
Hırsızlar Denktaş'ın evini de soydular

Polis, Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan bir sitede, DP Genel Başkanı Denktaş’ın da evinin bulunduğu 4 villanın soyulduğunu duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında, Sadrazamköy'de Güzel Sokak üzerindeki bir sitede bulunan dört villa meçhul şahıslar tarafından içerilerinden birçok ev eşyasının yanı sıra, elektronik eşyalar (TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü vb) çalındı.

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