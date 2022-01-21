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Hollanda'dan Ukrayna'ya 'Silah' Desteği

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Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın silah talebine olumlu bakacağını duyurdu.
Hollanda'dan Ukrayna'ya 'Silah' Desteği

Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Dışişleri Komisyon Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu.

Ukrayna'nın silah talep etmesi durumunda Hollanda hükümetinin buna olumlu bakacağını açıklayan Hoekstra, "Hollanda hükümeti, bölgede tansiyonu daha da yükseltmemek için daha önce Ukrayna'ya silah tedarik etmek istememişti ama bölgede durum o kadar değişti ki olaya artık farklı bir açıdan bakmak lazım." dedi.

"Meclisin çoğunluğu Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri desteğe açık"

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise NATO'ya iki F-35 savaş uçağı tedarik edilecek, bunlar nisan ve mayısta Bulgaristan üzerinden faaliyet gösterecek.

Açıklamada, NATO Mukabele Kuvvetinin (NRF) İlk Takip Kuvvetleri Grubu (IFFG) için çıkarma gemisi ve helikopterleri de dahil olmak üzere bir amfibi nakliye gemisi ve iki kara üslü birim hazırlandığı da ifade edildi.

Bu arada, Meclisin çoğunluğu, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri desteğe açık olduğunu duyurdu.

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