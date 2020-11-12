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Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekilleri istifa etmeye başladı

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Hong Kong'da demokrasi yanlısı 15 milletvekili, 4 muhalif vekilin, milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki ve Pekin'i protesto amaçlı olarak istifalarını sunmaya başladı.
Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekilleri istifa etmeye başladı

Meclisin perşembe günkü olağan oturumuna katılmayan vekiller, daha sonra istifa mektuplarını Yasama Konseyi sekreterliğine teslim etti.

İstifasını sunan demokrasi yanlısı vekillerden Claudia Mo, "Yasama Meclisini bu noktada bırakıyoruz ama Hong Kong'un demokrasi mücadelesinden vazgeçmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin: Merkezi otoriteye açıkça meydan okuma

Pekin hükümeti ise muhalif vekillerin istifa adımını "merkezi otoriteye açıkça meydan okuma" şeklinde değerlendirerek, bu durumu şiddetle kınadığını bildirdi.

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makau Ofisinden bir sözcü, "Bu milletvekilleri istifalarını muhalefeti kışkırtmak ve dış müdahale için kullanmayı umuyorlarsa, yanlış hesap yaptılar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Çin'e sert tepki

Daha önce Hong Kong'un idaresini elinde bulunduran ve 1997'de "tek ülke, iki sistem" ilkesi kapsamında Çin'e devreden İngiltere, söz konusu ilkenin ihlal edildiğini bildirdi. Ayrıca Pekin'den hesap sorulması için müttefiklerle birlikte hareket edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Pekin'in, Hong Kong'da seçilmiş milletvekillerini diskalifiye etmek için yeni kurallar koyması, yasal olarak bağlayıcı olan Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun açık bir şekilde ihlal ettiğini gösteriyor. Çin bir kez daha verdiği sözleri tutmadı ve Hong Kong'un özerkliğinin altını oydu. Birleşik Krallık, Hong Kong halkı için ayağa kalkacak ve hak ve özgürlüklerinin ihlallerini yüksek sesle dile getirecek." şeklinde konuştu.

Öte yandan İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Çin'in Londra Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak, "milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi konusunda İngiltere'nin duyduğu derin endişeyi" iletti.

AB: Çin, Hong Kong'un özgürlüğüne ağır darbe vurdu, karar derhal geri çekilmeli

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK), Hong Kong Yasama Konseyi üyelerinin niteliklerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararına bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi.

AB, Hong Kong'un özerkliğine "ağır bir darbe" vurulduğunu belirterek, seçilen vekilleri diskalifiye etmek için getirilen yeni kuralın uygulamadan derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Brüksel'in 27 AB ülkesi adına yaptığı açıklamada, "Pekin'in bu son keyfi kararı, Hong Kong’un 'Bir Ülke, İki Sistem' ilkesi kapsamındaki özerkliğini önemli ölçüde baltaladı. Bu son adım, Hong Kong'daki siyasi çoğulculuğa ve fikir özgürlüğüne daha ağır bir darbe vurdu. Karar, Pekin ve Hong Kong yönetimleri tarafından iptal edilmeli ve Yasama Konseyi üyeleri derhal yeniden görevlerine dönmeli." denildi.

ABD: Çin, Hong Kong halkına verdiği sözü ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hong Kong halkına verdiği sözleri ihlal ettiğini söyledi.

O’Brien, "'Bir Ülke, İki Sistem' artık ÇKP’nin Hong Kong’da genişleyen tek parti diktatörlüğünü örten bir incir yaprağı." haline geldi sözleriyle Washington'ın tepkisini dile getirdi.

 

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