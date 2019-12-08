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Hong Kong'da yüz binler yine sokaklarda

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Hong Kong'da demokrasi yanlısı protesto gösterileri yedinci ayına girdi. Polis tarafından izin verilen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.
Hong Kong'da yüz binler yine sokaklarda

Hong Kong'da Haziran ayından beri devam eden demokrasi yanlısı protesto gösterileri yedinci ayına girerken, Pazar günkü yürüyüşlere yüz binlerce kişi katıldı.

Güvenlik güçleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinliklerinin bir parçası olarak düzenlenen yürüyüşe izin verirken, şiddet olaylarının yaşanması durumunda ise müdahale edileceğini açıkladı.

Çin'in bir parçası olmasına karşı özerk statüye sahip Hong Kong'da zanlıların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkilerle başlayan gösteriler, devam eden süreçte özel idare bölgesindeki mevcut yönetime karşı bir protestoya dönüşmüştü.

Her ne kadar söz konusu yasa tasarısı geri çekilse de göstericiler, aralarında Çin'e yakınlığıyla bilinen Hong Kong Özel İdare Bölgesi Başkanı Carrie Lam'ın görevi bırakması, gözaltındaki protestocuların serbest bırakılması, polisin kullandığı orantısız şiddetin araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gibi taleplerde bulunuyor.

Bugünkü yürüyüş aynı zamanda özerk bölgede 24 Kasım'da düzenlenen ve demokrasi yanlısı grupların büyük bir zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerden sonra düzenlenen ilk gösteri olma niteliği taşıyor.

Her kesimden katılımcı

Geçtiğimiz aylarda polisin sert müdahaleleri ve göstericilerin karşılık vermesi ile şiddet olaylarına sahne olan eylemlerin aksine, Pazar günü sakin geçen yürüyüşe toplumun her kesiminden insan katıldı.

Reuters haber ajansına konuşan 23 yaşındaki bir gösterici yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tek isteğinin herkese seçme ve seçilme hakkı tanınması olduğunu belirtti.

15 yaşında bir lise öğrencisi gösterici ise "İlk başta dışarı çıkmak için yeterince güçlü değilim sandım. Ama daha sonra ne kadar küçük olursa olsun herkesin çıkması gerektiğini düşündüm" ifadesini kullandı. Gösterici "Polisin protestoculara karşı gücünü kötüye kullanmasından, cinsel istismardan ve nedensiz yere biber gazı kullanmasından dolayı öfkeliyim" şeklinde konuştu ve ailesinin kendini desteklediğini kaydetti.

60 yaşındaki bir protestocu ise "Biz kendi zamanımızda Tiananmen katliamına tanık olduk. O zamanlar gençler için mücadele edecek gücümüz yoktu, o yüzden şimdi eylem zamanı. Hong Kong'da daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barış istiyorum. Para kazanmak değil, daha fazla özgürlük istiyorum" şeklinde konuştu.

Polis silah ve mühimmat buldu

Pazar günkü yürüyüşün barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmesine rağmen güvenlik görevlileri erken saatlerde 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ayrıca düzenlediği bir operasyonda bir ateşli silah ve 100'den fazla mermi ele geçirdiğini açıkladı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, şüphelilerin polisi töhmet altında bırakmak için protestolar sırasında söz konusu silahı kullanmayı planladıklarını belirtti.

Özerk bölgede 9 Haziran'da bir milyondan fazla kişinin katılımıyla başlayan ve tüm dünyanın dikkatini çeken protesto gösterilerinde şu ana kadar en az üç kişi hayatını kaybederken, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı.

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