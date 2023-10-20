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HP Girne İlçe Başkanı Girne Antik Liman'ın bakım onarım çalışmalarında yasalara uyulmadığını savundu

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HP Girne İlçe Başkanı Girne Antik Liman'ın bakım onarım çalışmalarında yasalara uyulmadığını savundu
HP Girne İlçe Başkanı Girne Antik Liman'ın bakım onarım çalışmalarında yasalara uyulmadığını savundu

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Çağın Çağatay Karataş, Girne Antik Liman'ın bakım onarım çalışmalarıyla ilgili bölge esnafının yeterince bilgilendirilmediğini çalışmalar hakkında onaylarının alınmadığını iddia etti.

HP’den verilen bilgiye göre, Karataş çıktığı bir televizyon programında Girne Antik Liman'da yapılan altyapının testlerinin de yapılmadığını, bir aksilik çıkması halinde zeminin sökülmesi gerekeceğini bunun da başta esnaf pek çok kesimi mağdur edeceğini ifade etti.

Girne Antik Liman'ın bakım, onarımı ihalesinin 20 milyon TL’ye bir Demokratik Parti milletvekilinin birinci derecede yakının şirketine verildiğini savunan Karataş bunun da etik olmadığını, Mayıs 2023’te bitmesi gereken projenin bitmedigini gecikme nedeniyle  bölge esnafına zararın karşılanacağı sözü verilmiş olmasına rağmen herhangi bir tazminat ödenmediğini savundu.

Projeyle ilgili kararların ortak alınması amacıyla Ocak 2023’te komisyon kurulduğunu anımsatan Karataş, Komisyonun şubata kadar üç kez toplandığını, şubat sonrası alınan tüm kararlar ve gelişmelerden kimseye bilgi verilmediğini de iddia etti.

Açıklamada, “3 Ağustos 2023’te  – Anıtlar Yüksek Kurulu, işletmecilerin ve mal sahiplerinin kullanım alanını daraltan bir kararı Resmi Ggmazetede yaymlıyor, tabi ne belediye, ne şehir planlama ne de mal sahiplerinin haberi ve onayı olmayan bu karara itiraz ediliyor ve kararın iptali için mahkemeye başvuruluyor Bu durumda İyi İdare Yasası da hiçe sayılıyor” dedi.

Karataş İyi İdare Yasasında alınacak kararlardan etkilenecek olanlara bilgi verilmesi maddesinin bulunduğunu kaydetti.

Tekne sahipleri ile Turizm Bakanlığı arasında bağlama sözleşmelerinde  yıllık kira  bedelinin 300-350 dolar olduğunu ifade eden Karataş, tekne sahiplerinin yerlerini veya teknelerini 80-90 bin sterline sattığı duyumları aldıklarını kaydetti ve yetkilileri göreve çağırdı.

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