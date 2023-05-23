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Hristodulidis, Almanya’da temaslarda bulunacak

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın Almanya’ya iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği haber verildi.
Hristodulidis, Almanya’da temaslarda bulunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in  yarın Almanya’ya iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği haber verildi.

Hristodulidis’in Almanya ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Olaf Schloz’la bir araya geleceğini yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Berlin’de Schloz’la gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde, Kıbrıs sorunu, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına daha aktif katılımına ilişkin önerisi aynı zamanda ikili ilişkilerin bulunacağını kaydetti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in yarın akşamüzeri Frankfurt’a gitmek üzere adadan ayrılacağını ve Frankfurt’ta Avrupa Merkez Bankasının 25’inci yıldönümüyle ilgili bir törene katılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in bu çerçevede Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagard’ın devlet veya hükümet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacağını belirtti.

Hristodulidis’in aynı gece Berlin’e gitmek üzere Frankfurt’tan ayrılacağını ve 25 Mayıs Perşembe günü akşamüzeri Başbakanlıkta Olaf Schloz tarafından karşılanacağını yazan gazete, baş başa yapılacak görüşmeyi iki ülke heyetleri arasında yapılacak görüşmenin izleyeceğini, akabinde de Hristodulidis ve Schloz’un ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Gazete Hristodulidis’in bunun ardından ise, Güney Kıbrıs’a hareket etmeden önce, Denkmal Holokost anıtını ziyaret edeceğini ekledi.

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