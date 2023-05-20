Hristodulidis atamalarda hata yaptığını itiraf etti

Rum Başkanlık Sarayı’na, bakanlıklara ve müsteşarlıklara yaptığı atamalar nedeniyle yoğun eleştiriler alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “yanlış yaptığını" itiraf etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre dün Larnaka ziyareti sırasında bir gazetecinin sorusuna karşılık seçim kampanyasına başladığında tek başına olması yanında, partisinden ayrı hareket ettiği için eleştirildiğini hatırlatan Hristodulidis “Bazı insanlar işlerini güçlerini bırakıp bu zor çabada yanımda oldular. Sonucu, bu insanların çabaları, yaptıkları işler ortaya çıkardı. Vurulacaksa bana vurulsun başka birine değil” dedi.

Hristodulidis, Başsavcılık ve yasama komiseriyle uzlaşı içerisinde, danışman atamalarının, üniversite diploması hamili olmak, sicili temiz olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak gibi çok kriterler içeren bir standart çerçeve önerisi hazırlanmakta olduğunu, önerinin ilgili bir sonraki bakanlar kurulu toplantısında onaylanacağını söyledi.