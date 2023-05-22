Hristodulidis: Kaçak mültecilerin yüzde 95’i Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs'a geçiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a geçen mültecilerin, yüzde 95’inin Yeşil Hat üzerinden geçtiğini ve birçoğunun KKTC öğrenci vizesine sahip olduğunu açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta görev yapan AB üyesi ülkelerin misyon şeflerine, kaçak mülteci akınının önlenmesi adına atmayı planladığı adımlar konusunda bilgi verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Kontrol Poli’de (İstanbul) Başlasın” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İstanbul üzerinden KKTC ve sonrasında Güney Kıbrıs’a yönelik kaçak mülteci sorununun çözümü konusundaki bir dizi önerisi hakkında Güney Kıbrıs’ta görev yapan Avrupa Birliği (AB) diplomatlarına bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, AB üyesi ülke diplomatlarıyla Cuma günü yaptığı toplantıda, Türkiye'den KKTC üzerinden gelen yoğun kaçak mülteci akınına maruz kaldığı iddiasında bulunan Hristodulidis, daha önce de Rum basınında yer alan planı hakkında bilgi aktardı.

Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile geri kabul anlaşmasını tam olarak uygulaması, FRONTEX çerçevesindeki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bu çerçevede İstanbul’da yolcu kontrollerinin sıkılaştırılması önerilerini yinelerken İstanbul’dan KKTC’ye uçuş yapan havayolu şirketleriyle bu konuda temasa geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımamasının” kaçak mülteci akınları konusunda iş birliği yapılmasının önündeki en büyük engel olduğu iddiasında da bulunan Hristodulidis, bu sorunun, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in kurdukları teknik komiteler aracılığıyla çözülemeyeceğini de iddia etti.

Toplantıda ayrıca, “kaçak mültecilerin yüzde 95’inin Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtikleri ve birçoğunun KKTC öğrenci vizesine sahip oldukları" iddiaları da gündeme geldi.